In diretta streaming il "Benefit concert" di Salvatore Petrotto

Il Benefit Concert, registrato presso la chiesa SS.Pietro e Paolo Apostoli di Palermo, vuole trasmettere attraverso la sua musica, il canto e la danza, un segnale di speranza e di pace che possa risollevare gli animi donando un sorriso a chi ascolta.

Con la direzione artistica e musicale di Salvatore Petrotto, il concerto includerà solo tre esibizioni amatoriali uniche nel loro genere (Brandenburg,​ Intermezzo della Cavalleria Rusticana e Sunrise Sunset). La BachStringOrchestra diretta dal Maestro Michele La Cagnina accompagnerá il violino solista e cantante Salvatore Petrotto, fondatore della stessa, e la danzatrice orientale Claudia Piraino in arte Farida, in una performance unica in Italia. L'evento, gratuito, andrà in onda sul canale YouTube Tv Live, lunedì 1 febbraio alle ore 21.00.

