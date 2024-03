Chiacchiere, trucco e parrucco tra quadri e pietre pregiate: ecco la quarta edizione "L'arte ti fa bella"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un appuntamento sempre più atteso e gradito, capace di coniugare arte e bellezza regalando qualche ora di meritato relax e stimolando riflessioni su alcune tematiche sociali di cruciale importanza. Giunta alla quarta edizione, anche nel 2024 l’iniziativa "L'arte ti fa bella" ha riscosso un sorprendente successo nel pubblico, non soltanto femminile. Negli spazi espositivi del "Centro d’arte Raffaello", in via Notarbartolo 9/E, clienti, amiche e collezioniste hanno trascorso un pomeriggio all’insegna della leggerezza e della spensieratezza, dedicandosi alla cura di se stesse circondate da preziose opere d’arte. Ad accoglierle, il direttore artistico della galleria Sabrina Di Gesaro, ideatrice dell’appuntamento che è stato dedicato alla Festa internazionale della Donna celebrata in tutto il mondo nella giornata dell’8 marzo.

“Un nutrito gruppo di signore entusiaste e motivate a concedersi un pomeriggio tutto per loro - spiega Sabrina Di Gesaro - ha accolto con gioia l’invito. Sono felice di offrire alle mie clienti momenti di fruizione parallela dell’arte, con modalità non convenzionali che arrivano dritte al cuore di chi ci dimostra tanto affetto e interesse". "L’arte ti fa bella" testimonia la vocazione sempre attiva, da parte della galleria, alla promozione della cultura. Nel corso dell’evento, infatti, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di ammirare le opere pittoriche uniche di artisti contemporanei di grande pregio quali Croce Taravella e Marco Favata, ma anche le sculture di Domenico Zora, di cui sono state esposte le ballerine in bronzo. A rendere indimenticabile il pomeriggio le attenzioni e i consigli di Marco Ferdico e Giuseppe Palmeri, hair stylists di “Hairstudio’s” in via Mario Rapisardi 12 E/F a Palermo, a pochi passi dalla galleria.

Tra un calice di prosecco, consigli relativi al make up e nuove acconciature, le clienti hanno mostrato particolare interesse per le consulenze armocromatiche offerte nell’occasione. Le ospiti hanno avuto inoltre l’opportunità di indossare i “Monili di lustro” di Gaetana Vigilia, realizzati con pietre pregiate. Molto più che gioielli, autentiche sculture da indossare: iniziali, semplici ed essenziali.