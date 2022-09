Aria di San Daniele: il tour gastronomico del Prosciutto di San Daniele fa tappa a Palermo

Arte, mare, tradizioni, street food: difficile descrivere con una sola parola Palermo, vibrante capoluogo siculo. In questa terra di tradizione culinaria non poteva mancare un appuntamento food d’eccellenza: arriva in città Aria di San Daniele, il tour itinerante che vede come protagonista uno degli alimenti simbolo dell’italianità nel mondo.

Ormai giunto alla sua quinta edizione, Aria di San Daniele ha come obiettivo quello di attraversare l’Italia da nord a sud, permettendo ad un ampio pubblico di scoprire l’unicità del Prosciutto di San Daniele. Locali storici, dimore e osterie hanno fatto da sfondo ad uno degli eventi food più gustosi di sempre: durante Aria di San Daniele è possibile scoprire e assaporare il San Daniele DOP affettato a macchina e al coltello da tagliatori esperti.

Dopo una pausa estiva, finalmente il San Daniele DOP è pronto a rimettersi in viaggio. Destinazione? Palermo! L’appuntamento nel capoluogo siciliano è previsto dal 27 al 29 settembre, per una tre giorni dedicata alla degustazione del celebre prosciutto friulano.

Ecco i tre locali protagonisti della tappa palermitana del tour gastronomico

Food lover di Palermo, non potete perdervi la prima tappa di Aria di San Daniele: l’appuntamento è per il 27 settembre da CuFu, dove i sapori locali si fondono con una cucina creativa e originale.

Si continua con SciùRum: mercoledì 28 settembre sarà la volta dell’elegante lounge bar e concept store situato in Piazzetta Vincenzo Bonelli. Il tour di Aria di San Daniele si chiude giovedì 29 settembre con l’appuntamento da La Sartoria, dove l’arte della miscelazione incontrerà il sapore peculiare del San Daniele DOP.

Per non perdervi neanche un appuntamento, non vi rimane che cliccare sul sito ufficiale dedicato ad Aria di San Daniele.