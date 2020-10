Vueling, a ottobre e novembre più collegamenti diretti con Firenze

Un autunno all’insegna delle città d’arte quello di Vueling che, per tutto il mese di ottobre e novembre, "offre - si legge in una nota - l’opportunità di ammirare e visitare in piena tranquillità le città di Firenze, Catania e Palermo, grazie alle rotte domestiche con voli diretti. Dal Rinascimento al Barocco fino ad arrivare alle tracce delle dominazioni arabe, un tour alla scoperta dell’Italia e delle sue ricchezze storico-artistiche". Ad ottobre e novembre, i collegamenti tra l’aeroporto di Firenze e le città siciliane saranno operativi con fino a 4 frequenze settimanali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da Vueling l'offerta viene presentata così: "Città di mare e di cultura, Palermo è il luogo dove le diverse dominazioni siciliane hanno lasciato le tracce più evidenti di tutta l’Isola. Basti pensare al Palazzo dei Normanni - oggi sede dell’Assemblea Regionale Siciliana - che è contemporaneamente custode di insediamenti punici (ai piani sotterranei), testimonianza del passaggio degli arabi nel IX secolo, centro nevralgico della monarchia Normanna e dimora dei Viceré spagnoli a partire dal 1500. Tra le bellezze artistiche, da non perdere al suo interno è la Cappella Palatina fortemente voluta da Ruggero II e dedicata a San Pietro e Paolo. Una visita da Palermo non può che prevedere una sosta nella spiaggia di Mondello. Il mese di settembre è, in terra siciliana, notoriamente ancora caldo e offre giornate di mare all’insegna del relax e della pace, lontane dal turismo di massa".



"Tutti i voli di Vueling - spiegano dalla compagnia - garantiscono il rispetto di elevati standard di sicurezza ed igiene. Come le altre compagnie aeree del Gruppo IAG, la linea aerea applica infatti le raccomandazioni preparate dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (Easa) in collaborazione con il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Prima di volare, la compagnia invita a rispettare le norme per il distanziamento sociale e ad usufruire del servizio gratuito di check-in online attraverso l’app di Vueling. In base alle raccomandazioni dell'Easa, la linea aerea ha ridotto al minimo la presenza di bagagli a mano a bordo di modo che passeggeri e equipaggio abbiano il minor contatto possibile con loro. È consentito portare con sé una borsa o una valigetta di dimensioni 35x20x20 cm, da collocare sotto il sedile. Come in tutti i mezzi pubblici, è obbligatorio l'uso delle mascherine durante tutte le fasi del volo e, una volta a bordo, i filtri d’aria degli aerei Vueling rinnovano l'aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca proveniente dall'esterno. Gli aerei sono dotati di filtri Hepa, che aiutano a prevenire la diffusione di batteri e virus e garantiscono un alto livello di protezione con la capacità di eliminare batteri e virus con un'efficienza del 99,99%. La compagnia ha rafforzato la pulizia interna degli aeromobili, aumentando la frequenza e utilizzando prodotti specifici approvati dall'Easa. Gli aerei vengono puliti ogni giorno con uno trattamento che disinfetta braccioli, tavolini, cappelliere, come anche bagni e aree dell'equipaggio. Le cabine vengono sanificate con spray antivirali".