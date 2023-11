Apre Giunti al Punto, via Roma sogna la rinascita: "Così attireremo l’interesse dei marchi più prestigiosi in centro"

Dopo l'inaugurazione del punto vendita “Giunti al Punto” in via Roma è tangibile la soddisfazione dell’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti e dell’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta. In una nota hanno espresso così il proprio apprezzamento per l’apertura dell'attività: "Auspichiamo che l’apertura della libreria della prestigiosa casa editrice fiorentina Giunti possa rappresentare il primo passo per il rilancio della vocazione commerciale di una delle principali arterie stradali cittadine".

Giunti al Punto, colosso italiano delle case editrici, ha aperto in una delle vetrine di Palazzo Moncada. "Sin dal nostro insediamento - dicono Carta e Forzinetti - abbiamo avviato una proficua interlocuzione con la Regione che ha visto la presentazione di diversi atti, che una volta approvati, consentiranno il superamento delle limitazioni imposte dalle anacronistiche norme del Piano commerciale (Art. 5) che sino ad oggi hanno impedito l’insediamento delle medie strutture di vendita nella zona A.

"Questa modifica siamo sicuri che contribuirà in maniera decisiva ad attrarre l’interesse dei marchi più prestigiosi nel centro storico cittadino, proseguendo il percorso avviato da questa Amministrazione per il rilancio dell’economia della città”, hanno concluso.