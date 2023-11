Via Roma, primo tassello verso la rinascita: la libreria Giunti al Punto apre a Palazzo Moncada

Il primo tassello della rinascita porta l'insegna di una libreria. In via Roma aprirà infatti giovedì Giunti al Punto, colosso italiano delle case editrici, in una delle vetrine di Palazzo Moncada. La storica via è pronta a cambiare volto per tornare a essere una delle principali arterie dello shopping. Diversi imprenditori - nonostante la burocrazia - hanno già potenzialmente investito milioni di euro per aprire all'interno degli immobili storici come appunto Palazzo Moncada, ma anche Palazzo Monteleone. A questo punto si attende solamente il via libera definitivo che avverrà con l'ampliamento delle licenze commerciali che, come assicurato dalla Regione, dovrebbe avvenire entro Natale. Poi una nuova era che porterà la firma di grandi brand.

I marchi prestigiosi bussano in via Roma

Alla porta di via Roma, infatti, hanno bussato marchi prestigiosi come Decathlon e McDonald's, Starbucks e Arcaplanet, Deichmann e Rayban, Lash, ma anche Chanel, K-Way, Yves Saint Laurent, Anytime Fitness e Ovs. Alcuni, vincolati dal limite dei 200 metri quadrati per i negozi imposto dall'articolo 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, hanno gettato la spugna (almeno per il momento) e aperto altrove (come il fast food americano che aprirà entro l'anno in via Emerico Amari, dopo aver abbandonato la storica sede di piazza Castelnuovo). Altri, invece, in un tira e molla serrato, clausole di recesso, contratti blindati, strette di mano e promesse di fare veloce hanno tirato dritto fino alla meta e investito milioni di euro per aprire a tutti i costi il loro punto vendita, a patto che possa avere una superficie di almeno 600 metri quadrati.

Rinasce Palazzo Monteleone, l'ex sede del Credito Italiano

A rinascere, così, sarà Palazzo Monteleone, lo storico edificio tra piazzetta due Palme, via Monteleone e via Epicarno che per oltre un secolo è stata la sede del Credito Italiano. Di proprietà degli Aragona Pignatelli, duchi di Monteleone, la grande hall con ingresso d'onore coperta da un elegante soffitto a lucernario ha stregato letteralmente i più importanti amministratori delegati esteri che negli scorsi mesi sono venuti a Palermo e che hanno fatto a gara per aggiudicarselo. Lì, secondo indiscrezioni raccolte da PalermoToday, arriverà Deichmann, la catena di negozi di scarpe più grande d'Europa. Il contratto, tuttavia, è vincolato all'approvazione delle licenze.

Le otto vetrine del commercio di Palazzo Moncada

Non sarà da meno il vicino Palazzo Moncada: le otto vetrine su via Roma, proprio di fronte a piazza San Domenico e la Rinascente, debuttano con Giunti al Punto (circa 200 metri quadrati di superficie netta di vendita e quindi fuori dal limite delle licenze commerciali) che aprirà dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10 alle 20. Il marciapiede che va da piazzetta due Palme a via Bandiera è così pronto a rinascere: alcune trattative con marchi nazionali e internazionali sono ancora in corso, in attesa che la Regione estenda il limite delle licenze fino a 1.000 metri quadrati. Poi il destino è tutto da scrivere: da due a quattro potrebbero infatti essere le nuove insegne, a seconda degli accordi che verranno sottoscritti con la proprietà dell'immobile.

Manca solo il via libera all'ampliamento delle licenze

Già ad agosto la commissione Attività produttive dell’Ars, presieduta dal deputato Gaspare Vitrano, aveva approvato la modifica alla legge regionale (la numero 28 del 1999) con una norma nel disegno di legge. La modifica, ora, deve solo superare l'esame in aula che, però, si attende da settembre. Tra ritardi e parziali accelerazioni, sembrerebbe che l'intenzione sia quella di farla deliberare in Sala d'Ercole insieme alla Finanziaria di fine anno. Se così fosse arriverebbe anche uno smacco parziale al Comune che, vincolato alla Vas (Valutazione ambientale strategica) non è riuscito da solo a modificare l'articolo 5 e a riportare a Palermo i grandi marchi così come promesso. Se la norma dovesse avere il via libera, a quel punto, il commercio nel centro storico cambierà per sempre, aprendo la strada anche a centinaia di posti di lavori.