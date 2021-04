Vertice Turano-Assoimpresa: "Nuova legge sul commercio favorirà ripartenza settore"

L’assessore alle Attività produttive ha incontrato i vertici dell'associazione garantendo il supporto della Regione per il rilancio del comparto. E' emersa anche la necessità "di intervenire sulle licenze commerciali per almeno tre anni al fine di evitare speculazioni da parte della criminalità organizzata"

Un confronto serrato sulle difficoltà delle imprese siciliane, per la cui ripartenza la Regione è pronta a fare la sua parte. L’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, in rappresentanza del governo Musumeci, ha incontrato a Palazzo Orléans una delegazione di Assoimpresa, composta dal presidente nazionale, Mario Attinasi, dal presidente Vivoimpresa Sicilia dei pubblici esercizi, Alfio Zambito, dal presidente Fimo Sicilia, Marco Di Giovanni e dal presidente Fiwell, Ivan Rossi. Gli imprenditori hanno chiesto all’assessore, delegato dal presidente della Regione Nello Musumeci, un intervento urgente e straordinario per le imprese siciliane, in particolare per i negozi di vicinato costretti alla chiusura dalle disposizioni di contenimento della pandemia.

"Abbiamo ben presenti le difficoltà che stanno vivendo le nostre imprese - sottolinea l’assessore Turano - e anche in questo incontro abbiamo dimostrato ampia disponibilità al confronto e all’ascolto al fine di trasmettere allo Stato le informazioni necessarie per interventi efficaci a sostegno del sistema produttivo siciliano. Anche la Regione Siciliana farà la sua parte con le risorse che saranno presto disponibili e con la legge sul commercio che a breve approderà all’Assemblea regionale siciliana. Quest’ultima sarà fondamentale per ammodernare la legislazione di settore e mettere il mondo del commercio nelle condizioni di ripartire più speditamente".

Nel corso dell’incontro è emersa anche la necessità "di intervenire sulle licenze commerciali per almeno tre anni al fine di evitare speculazioni da parte della criminalità organizzata o di dubbie organizzazioni profit. Inoltre, è stata avanzata la richiesta di aumentare gratuitamente, per almeno un anno, gli spazi all'aperto dei pubblici esercizi, in deroga ai regolamenti comunal"i.