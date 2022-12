C'è l'accordo coi sindacati: Unicredit assume 850 giovani (almeno 30 in Sicilia) e dà 2.400 euro agli impiegati

Unicredit assume 850 giovani, che verranno inseriti nella rete commerciale, ed erogerà ai dipendenti 2.400 euro per il caro energia. E' quanto prevede un accordo siglato, dopo una serrata trattativa, da azienda e sindacati (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) che riguarda premi di produttività, bonus straordinario caro-vita, inquadramenti nuove figure di rete e piano sul ricambio generazionale.

Più nel dettaglio, le 850 nuove assunzioni (almeno 30 dovrebbero essere fatte in Sicilia) saranno destinate alla rete commerciale, a fronte di complessive 850 nuove uscite incentivate volontarie entro il 2024, con strumenti quali il fondo di solidarietà di settore. Un vero e proprio turn over nelle filiali della banca.

Contemporaneamente, per fronteggiare i rincari legati al caro energia, è prevista sia la definizione anticipata del premio collettivo di produttività 2022 pari a 1.600 euro sia di un contributo straordinario una tantum di 800 euro per un totale di 2.400 euro, così da consentire ai dipendenti di poter già da ora fare affidamento su ulteriori disponibilità economiche in vista anche delle festività del Natale.

"Questo accordo è frutto del positivo contributo della geografia Italia al conseguimento della buona performance del gruppo. Inoltre, il riconoscimento concesso rappresenta un elemento di coesione sociale e un segno tangibile di apprezzamento per l’impegno profuso dai colleghi per il rilancio e il consolidamento della redditività", ha sottolineato Unicredit in una nota.

"Sono davvero soddisfatto - ha dichiarato Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit - è uno dei migliori accordi mai sottoscritti nel sistema bancario, sia con riferimento alle assunzioni (rapporto 1 a 1) sia agli importi erogati ai dipendenti, che hanno contribuito in modo determinate al raggiungimento dei risultati brillanti che il gruppo ha conseguito. Continua così la positiva storia delle relazioni sindacali nel gruppo Unicredit".