Termini, sit in di protesta di dei lavoratori del servizio di igiene ambientale

Si è svolto oggi a Termini Imerese, in piazza Duomo, davanti al Municipio, un sit-in di protesta di Fp Cgil e Fit Cisl con i lavoratori dei servizi per l'igiene ambientale della ditta Dusty srl.

"I lavoratori - dichiarano Giovanni Conigliaro per la Fp Cgil Palermo e Alessandro Miranda per la Fit Cisl - rivendicano il pagamento dell'unatantum previsto dal rinnovo del contratto di dicembre, che doveva essere erogato a gennaio, il riconoscimento degli scatti di anzianità, il versamento delle quote di Tfr al fondo Previambiente, lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento". Grande la partecipazione dei lavoratori all'assemblea sit-in. I sindacati hanno chiesto un incontro con l'amministrazione comunale che è stato fissato per la prossima settimana.