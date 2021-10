Valorizzare le specie vegetali autoctone siciliane e tunisine: domani la presentazione del progetto

In settori particolarmente vulnerabili come quello agricolo in cui l’impatto dei cambiamenti climatici sulle rese e sulla qualità può essere significativo, la ricerca e l’innovazione assumono un ruolo rilevante per sviluppare sistemi di produzione flessibili e resilienti. Si inquadra in questa ottica la conferenza stampa internazionale in programma domani 13 ottobre 2021 che vede coinvolto anche il Crea Dc-Bagheria (Centro di ricerca difesa e certificazione). La conferenza si svolgerà sulla piattaforma Zoom, dalle ore 9.30, e segna la presentazione ufficiale del progetto Espas - Valorisation des espèces végétales autochtones siciliennes et tunisiennes avec un intérêt nutritif et bon pour la santé, co-finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014/2020- premier appel à projets standard- e realizzato da un pool di partner internazionali italiani e tunisini.

Il progetto promuove la cooperazione e le sinergie fra i ricercatori che operano nel settore della nutraceutica e le aziende agricole e di trasformazione in Sicilia e in Tunisia.

L’evento consentirà agli stakeholders, al più ampio pubblico internazionale e ai media di conoscere il progetto Espas attraverso il confronto sui temi della valorizzazione delle specie vegetali autoctone ad alta valenza nutraceutica e salutistica, le produzioni e l’uso di tecniche colturali a basso impatto ambientale; l’innovazione e il mercato nel comparto fitoterapico, cosmetico, vivaistico e del turismo esperienziale e relazionale. L’evento sarà tradotto simultaneamente in francese. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

Link di registrazione per partecipare all'evento: https://bit.ly/2YpSyXg