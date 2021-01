Forum, iniziano i saldi invernali: occasioni nei negozi, delivery e asporto nei ristoranti

Da giovedì 7 gennaio partono i saldi invernali in Sicilia, un’occasione da non perdere per chi vuole acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati. Tutti i negozi della galleria di Forum Palermo saranno aperti, secondo le disposizioni dell’ultimo Dpcm, mentre per quanto riguarda la ristorazione si potrà ordinare o ritirare, il proprio piatto o pizza preferiti, utilizzando la formula dell’asporto o della consegna a domicilio.

I saldi invernali, che si protrarranno fino al 15 marzo, permetteranno agli esercenti e alle famiglie di riprendere le normali attività dopo aver vissuto un anno difficile a causa della pandemia; l’appuntamento con i saldi di questo nuovo anno rappresenta perciò uno stimolo di speranza per la ripresa economica dell’intero Paese.

Forum Palermo, sempre attento alle esigenze dei suoi numerosi visitatori, offrirà alla clientela la possibilità di scegliere all’interno della vasta tipologia che lo caratterizza: il capo d’abbigliamento più conveniente, l’accessorio o il gioiello più trendy, l’oggetto per la casa più utile, l’ultimo ritrovato della tecnologia, ma anche giocattoli per bambine e bambini, libri e prodotti per il corpo e la bellezza.

Per accedere in sicurezza al Centro Commerciale, la direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle apposite colonnine posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine dei negozi.