Mutui, Raffa (Fabi): "Siciliani e meridionali penalizzati rispetto ai cittadini del Nord"

ll coordinatore della Fabi Sicilia, Carmelo Raffa, interviene sulla questione dei tassi dei mutui praticati dalle banche: "Ancora una volta – afferma Raffa – viene fuori che l’Italia non è una sola nazione ma si denotano aree di serie A, B e C. Ciò si evince da uno scrupoloso studio effettuato dal sindacato Fabi sui tassi praticati dalle banche sui mutui nelle varie regioni. Dai dati si evince che se ai cittadini dell’Emilia Romagna viene praticato un tasso del 4,03% ai cittadini siciliani la percentuale aumenta di oltre 2 punti attestandosi sul 6,14%".

Raffa si chiede e conclude: "Ma siamo ancora cittadini italiani? Perché oltre ad essere penalizzati per gli alti indici di disoccupazione, per la scadente viabilità stradale e ferroviaria, per i tanti problemi esistenti sul funzionamento della sanità e tanti altri servizi anche le banche con la giustificazione della rischiosità mettono in enorme difficoltà i siciliani che devono addossarsi rate di mutuo elevatissime e quasi insostenibili. E' necessario che sull’argomento le istituzioni intervengano per superare le discriminazioni esistenti".