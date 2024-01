Programma di ricerca "Idea – azione": bando di selezione per 3 borse di studio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue l’impegno dell’Istituto Arrupe nel campo della ricerca. Per l’undicesimo anno consecutivo, il Programma di ricerca “Idea – Azione” mette a bando 3 borse di studio, per un importo di 16.666 $ ciascuna, per chi desidera affrontare da un punto di vista teorico-scientifico una tematica legata ad una delle aree di ricerca previste dal bando e trovare, al contempo, soluzioni pratiche e concrete. Scadenza presentazione domande ore 13.00 del 27 febbraio 2024. I vincitori riceveranno una borsa di 16.666 $ ciascuna (il valore in euro sarà determinato dal tasso di cambio in vigore nel giorno in cui verrà effettuato il bonifico).