Tornano i concorsi pubblici, bando per funzionari tecnici: 35 posti a Palermo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate entro il 21 aprile. La parlamentare M5S Roberta Alaimo: "Ripartiamo per dare speranza a tanti giovani e per dare una boccata d’ossigeno ai nostri uffici pubblici che devono garantire i servizi essenziali"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso indetto dal dipartimento della Funzione pubblica, per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per la provincia di Palermo sono stati assegnati in totale 35 posti: 2 per la Provincia, 5 Città Metropolitana, 19 capoluogo di Provincia, 5 area interna delle Madonie, 4 grandi città (Bagheria), 28 per i Comuni da 5 mila a 30 mila abitanti.

"Ripartiamo con concorsi pubblici veloci - dice la parlamentare M5S Roberta Alaimo - per ridare una speranza a tanti giovani e per dare una boccata d’ossigeno ai nostri uffici pubblici che devono garantire i servizi essenziali, ma sono a corto di personale, dopo un anno difficile, durante il quale oltre all’emergenza sanitaria si è aggiunta una grave emergenza economica con persone che hanno perso il lavoro".

La domanda deve essere inoltrata entro il 21 aprile 2021. I ruoli ricercati sono: funzionario esperto tecnico; funzionario esperto in gestione, Rendicontazione e controllo; funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale; funzionario esperto amministrativo giuridico; funzionario esperto analista informativo.