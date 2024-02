Volontari in ferma iniziale dell'Esercito, reclutamento e arruolamento nel Centro di selezione

E' in atto presso la Caserma Tukory, sede del Centro di Selezione di Palermo, il reclutamento per l'arruolamento al 1° blocco 2024 dei Volontari in ferma iniziale (Vfi) dell'Esercito. Questa nuova figura professionale, che offre ottime opportunità di stabilizzazione e di progressione di carriera consentirà, alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, di intraprendere un avvincente percorso di specializzazione per essere impiegati in tutte le esigenze istituzionali della forza armata, dando loro l’opportunità di continuare la carriera militare intrapresa o proseguire al termine della ferma triennale, in una professione civile attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro. Il centro di selezione di Palermo è deputato al reclutamento in ambito Regione Sicilia, il cui bacino di utenza costituisce una consistente quota nazionale dei candidati. Per informazioni consultare il sito.