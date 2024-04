I Centri per l’Impiego di Palermo e Monreale cercano diverse figure professionali da inserire all'interno dell'organico delle aziende che si rivolgono al servizio Ido (Incontro Domanda Offerta). Per poter consultare e conoscere tutte le offerte di lavoro disponibili sul territorio è possibile collegarsi al seguente "cruscotto" linktr.ee/ido.cpipalermo, all'interno del quale è possibile trovare anche indicazioni utili per l'accesso al mondo del lavoro.

Per inviare le candidature ai profili rispondenti ai requisiti ricercati direttamente dalle aziende che si rivolgono al Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale è necessario accedere alla pagina Silav, tramite spid, anche attraverso il canale ido telegram raggiungibile all'indirizzo https://t.me/ido_cpipalermo.