Ance Palermo premia dieci imprese edili storiche con più di 30 anni di attività

Dieci imprese edili storiche, iscritte in associazione da oltre trent’anni premiate alla presenza della presidente di Ance Federica Brancaccio. Ance Palermo, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dalla costituzione della prima associazione di imprese edili a Palermo - avvenuta nel 1943, in una città ancora sotto le macerie dei bombardamenti della seconda guerra mondiale - ha voluto premiare le imprese associate che fanno parte dell’associazione da più tempo e lo ha fatto nel corso di un incontro, organizzato a Palazzo Forcella De Seta, con i vertici nazionali dell’associazione costruttori.

"Partecipo con grande piacere e orgoglio alla consegna di questi riconoscimenti a imprese che da decenni rappresentano un emblema di qualità, efficienza e legalità. Realtà storiche che sono un fiore all’occhiello per il nostro sistema e che con impegno e responsabilità hanno contribuito allo sviluppo urbano, infrastrutturale e culturale del territorio", afferma la presidente di Ance Brancaccio.

"Essere una impresa storica ha per noi un grande valore - aggiunge il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio - perché significa aver creduto nel proprio lavoro e averlo portato avanti con convinzione, seguendo una retta via, senza cedere a scorciatoie di alcun tipo. Il riconoscimento di oggi vuole essere un piccolo valore aggiunto al cammino di queste aziende come realtà che operano sul territorio e come imprese di Ance Palermo che credono nella forza associativa”. Le aziende premiate sono: Cav. Girolamo Guercia costruzioni, Cosan, Isap, Edil Mare, Infrastrutture srl, Imprecoge, Icored, Pisciotta Costruzioni, Boara Costruzioni, Almeida srl.