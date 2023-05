Non studiano e non lavorano: boom di giovani nullafacenti, a Palermo la manifestazione "Italia è Cultura"

Al via oggi, a Palermo, la manifestazione 'Italia è Cultura” che si svolgerà al complesso monumentale dello Steri fino al 4 giugno, organizzata dall’Università di Studi Europei Jean Monnet di Gorazde in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo e patrocinata dalla Regione Sicilia. Si discuterà di giovani, lavoro, nuove professioni, formazione e di come i settori del turismo e della cultura, se implementati, possano essere un’efficace spinta. Sono attesi 2.500 studenti e 130 relatori, delegazioni istituzionali e universitarie provenienti da Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Libano, Kosovo, Grecia, Albania, Spagna, Irlanda, Bosnia Erzegovina e Italia.

Oggi pomeriggio, dalle re 16.30, presso la Sala Magna del Rettorato si terrà la cerimonia di consegna della laurea honoris causa al Prof. Mounir Bouchenaki, archeologo algerino, già direttore del patrimonio culturale dell’Unesco e direttore generale dell’Iccrom. Seguirà la sua Lectio magistralis. Domani alle ore 16.00 il sindaco Roberto Lagalla accoglierà le delegazioni internazionali del Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Libano, Kosovo, Grecia, Albania, Spagna, Irlanda, Bosnia Erzegovina e Italia. Il 2 giugno, ore 10, il workshop sul tema: “Giovani, turismo e patrimonio culturale” coordinato dal professore Abdelmajid Ibenrissoul, direttore del laboratorio di ricerca in ingegneria delle organizzazioni dell’Università Hassan II - ENCG di Casablanca. Nel pomeriggio, ore 15.00, il workshop “Mediterraneo, stili di vita”, coordinato dal prof. Nicola Sorrentino, direttore del CESA-Centro Europeo per la Sicurezza Alimentare.

Altri workshop il 3 giugno, alle ore 10.00 “Società e metaverso”, coordinato dal prof. Marcello Conigliaro, pro-rettore alla ricerca dell’Università Internazionale di Gorazde e Presidente del Science and Technology Laboratory e dal dott. Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Alle ore 15, “Nuove professioni per il patrimonio culturale”, che approfondirà il tema delle nuove figure professionali che potrebbero nascere dall’implementazione dei settori del turismo e della cultura. All’interno della manifestazione inoltre ci saranno momenti dedicati a spettacoli di danza e musica dove si esibiranno giovani artisti.