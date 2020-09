EasyJet cresce ancora in Sicilia: più collegamenti Malpensa-Palermo

EasyJet ha annunciato oggi l’aumento delle frequenze sulle proprie rotte da Milano Malpensa verso la Sicilia operando fino a 7 voli giornalieri per Catania e fino a 5 per Palermo. Lorenzo Lagorio, country manager EasyJet Italia, ha commentato: "Oltre alla crescita sul mercato internazionale, intendiamo anche consolidare la nostra presenza su quello domestico. Durante l’estate i collegamenti nazionali sono andati molto bene e sono quindi contento di poter annunciare un aumento delle frequenze sulle nostre rotte tra Milano Malpensa e la Sicilia (Catania e Palermo), che crediamo sia la migliore risposta alla richiesta di prezzi più convenienti per i collegamenti con l’isola. Nonostante il periodo straordinario, siamo molto orgogliosi di poter continuare a dipingere di arancione la nostra casa di Milano Malpensa, la Sicilia e l’Italia intera”.

