Dan John apre un nuovo punto vendita a Palermo

Dan John, azienda di moda maschile fondata da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca, apre un nuovo punto vendita a Palermo. E lo fa nel cuore della città. E' stata la stessa azienda a darne notizia. "Dan John - spiegano - è fiera di annunciare l’apertura del terzo punto vendita a Palermo! Ci potete trovare, con i nostri 130 metri quadrati di eleganza, in centro città, in via Ruggero Settimo 36.

"Felice e orgoglioso della prossima apertura del nostro terzo punto vendita Dan John a Palermo. Saremo ora anche nello storico salotto di Palermo. Grazie Sicilia, come sempre ci accoglie con calore ed entusiasmo. Vi aspettiamo dal 24 dicembre in via Ruggero Settimo 36”, sono le dichiarazioni di Daniele Raccah, ceo di Dan John, riportate da fashionunited.it. Il processo di espansione del marchio prosegue all’estero con l’apertura di un nuovo punto vendita a Belgrado, in Serbia.