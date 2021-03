Matrimoni, il presidente di Confcommercio Sicilia: "Sostenere i tanti imprenditori del settore"

“Migliaia di famiglie che ruotano attorno al settore degli eventi e del wedding sono sull’orlo del baratro, chiediamo ai deputati dell’Ars di porre la massima attenzione, durante l’esame della legge Finanziaria, sulla necessità di sostenere i tanti imprenditori del settore che sono stati tra i più penalizzati dalla pandemia, essendo stati costretti a bloccare la loro attività per un anno intero, con piccole eccezioni in estate”. Lo ha detto il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti.

“In commissione Bilancio - aggiunge - è stato approvato un emendamento che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione e delle varie utenze - previa presentazione di documentazione - fino a un massimo di 30.000 euro a impresa. In tutto si tratterebbe di tre milioni di euro che peraltro non graverebbero sul bilancio della Regione perché recuperabili da fondi extraregionali e del Poc”.

“Una misura che riteniamo indispensabile per una boccata di ossigeno a chi peraltro non ha alcuna responsabilità sul blocco delle proprie attività. Dietro le imprese, ci sono migliaia di professionisti che hanno perso il lavoro senza aver potuto usufruire degli ammortizzatori sociali”.