Al via il congresso di Unicoop Sicilia: delegati chiamati a eleggere presidente, consiglieri regionali e revisori

"L'impresa cooperativa in Sicilia tra innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile" è il tema del IV congresso regionale di Unicoop Sicilia, che si terrà domani, con inizio alle 9, all’Astoria Palace di via Montepellegrino.

Un confronto, quello sull’impresa cooperativa in Sicilia, che ha come punto di approdo l’innovazione tecnologica, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile, dando così valore alla funzione sociale, alla sussidiarietà e alla solidarietà, che la cooperazione rappresenta ed incarna, quali pilastri fondanti per lo sviluppo dell’economia siciliana.

I lavori saranno aperti dal presidente regionale uscente, Felice Coppolino, che illustrerà i risultati ottenuti durante il suo mandato. Seguiranno i saluti delle autorità istituzionali presenti. Inoltre, saranno consegnati i premi “Impresa Crea in Sicilia” a ventidue cooperative, che hanno contribuito allo sviluppo dell’impresa attraverso la creazione di attività lavorative.

Nel pomeriggio interverranno i vari delegati di Unicoop Sicilia. A conclusione dell'evento, si procederà all’elezione del presidente regionale, dei componenti del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti.