Confimprese Italia: il palermitano Pellerito entra nel direttivo nazionale

Giuseppe Pellerito, che si è candidato alla presidenza nazionale di Confimprese Italia, poco prima delle elezioni ha ritirato la propria candidatura. "In un momento cosi delicato, l’unità è un valore non dissipabile che va oltre le ambizioni e le convinzioni personali - ha dichiarato il componente della Giunta provinciale di ConfimpresePalermo-. La relazione programmatica del presidente uscente contiene tutti i punti che ho inserito nel mio programma e la capacità inclusiva del presidente nazionale Guido D’Amico ed il grande successo del congresso nazionale, che ha visto la partecipazione di tre ministri di numerosi parlamentari e diversi personaggi come Lapo Elkan, mi hanno convinto che ConfimpreseItalia è in buone mani e saprà farsi valere.

"La mia - conclude Pellerito - che è stato inserito nel direttivo nazionale di Confimprese - era una candidatura nell’interesse di ConfimpreseItalia e delle aziende che rappresenta, darò il mio contributo come se fossi stato eletto. Ringrazio il presidente nazionale Guido D’Amico per avermi inserito nel direttivo, per avermi trattato da amico e per avermi fatto sentire a casa mia durante la “campagna elettorale”, d’altronde ritengo che ConfimpreseItalia sia la casa mia, di tutte le imprese, degli imprenditori e dei professionisti che vogliano essere protagonisti all’interno della propria associazione".

Nel direttivo nazionale, oltre a Giuseppe Pellerito, è stato eletto il presidente provinciale Giovanni Felice inoltre, la settimana prossima, la Giunta di Palermo deciderà il componente che sarà inserito come delegato della federazione di Palermo.