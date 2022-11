Caro bollette, contributo tra i 250 e i 400 euro per artigiani e metalmeccanici: uno sportello alla FIom

Alla Fiom Palermo è operativo tutti i giorni lo sportello per richiedere le prestazioni dell?Ebas per le aziende artigiane metalmeccaniche. Un servizio attraverso il quale è possibile presentare la domanda anche per l?ultimissima prestazione ?caro bollette? appena deliberata dall?Ebas, per venire incontro ai lavoratori in difficoltà per i rincari dell?energia, con un contributo straordinario tra i 250 e 400 euro.

"Ai nostri sportelli, in via Crispi, 240, è possibile inviare la domanda per ottenere questa importante prestazione, un ulteriore beneficio che è stato messo a disposizione dei lavoratori - spiega Giusi Torrente, responsabile Fiom Palermo aziende artigiane -. Con questo servizio, che abbiamo attivato da un anno, siamo ancora più vicini ai bisogni dei lavoratori delle tantissime medie e piccole aziende metalmeccaniche che applicano il contratto degli artigiani, come meccanici, informatici, carrozzieri, ferramentisti, ecc. Questi lavoratori, con le loro famiglie potranno avere accesso a tutte le forme di sostegno al reddito e ai bonus previsti dall'Ebas, l'ente bilaterale di assistenza".

Per inoltrare la domanda è sufficiente il documento di riconoscimento, ultima busta paga, ultima bolletta quietanzata del 2022 e stato di famiglia. Il sostegno ai lavoratori delle aziende del comparto dell?artigianato per il pagamento bollette, si lega a tante altre prestazioni su sanità integrativa, libri, scuola che l?ente bilaterale per l?artigianato rivolge ai suoi iscritti e di cui non sempre i lavoratori sono a conoscenza.

Presso la sede della Fiom, i lavoratori artigiani metalmeccanici potranno ricevere informazioni anche su tutte le altre prestazioni: il sostegno alla nascita, con una indennità pari a 650 ero una tantum al verificarsi dell?evento o dell?adozione; borse di studio sotto forma di indennità, borse di studio di 700 euro al conseguimento di diploma di scuola media superiore (5 anni), di 800 euro al conseguimento del titolo di diploma di istruzione tecnica superiore, di 800 euro al conseguimento di laurea triennale, più 400 euro al conseguimento della laurea specialistica).

E ancora: buoni libri pari al 100 per cento del costo dei testi scolastici e universitari dei lavoratori o dei componenti il nucleo familiare fino a un massimo di 300 euro. Sostegno alla disabilità, con una indennità di 600 euro per anno solare per il sostegno dei nuclei familiari conviventi ove sia presente una persona con disabilità. E ancora: ammortizzatori sociali individuali, eventi per calamità naturali, contributo acquisto prima casa da 400 euro, contributo conciliazione vita-lavoro da 300 euro, bonus sport e bonus cultura nella misura di 100 euro.