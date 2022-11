Unicredit assume in Sicilia, firmati nel 2022 una cinquantina di contratti a tempo indeterminato

Sono una cinquantina le assunzioni in Unicredit avvenute tra il polo Unicredit Direct di Palermo e le altre filiali della Sicilia nel 2022. Il dato è fornito da Rosario Mingoia, segretario responsabile nazionale della Uilca Unicredit. "I piani ? industriali che abbiamo sottoscritto, insieme alle altre sigle sindacali - spiega Mingoia - hanno consentito di assumere migliaia di giovani in Italia, e da siciliano consentitemi di dire che sono felice che finalmente anche la nostra Isola stia beneficiando di numerose assunzioni".

Si tratta, prosegue Mingoia, di "contratti a tempo indeterminato (o apprendistato professionalizzante) che garantiscono un lavoro stabile e dignitoso a tanti nostri giovani nella loro terra natia, senza la frustrazione di essere costretti ad emigrare per lavorare".

Secondo il segretario responsabile nazionale della Uilca Unicredit "questo processo virtuoso è stato possibile grazie al turn over (volontario ed incentivato) tra i colleghi e le colleghe che sono stati accompagnati all'esodo o alla quiescenza e i nuovi ingressi. Sono soddisfatto che il nostro gruppo continui a garantire occupazione stabile e vera in tutto il Paese ed anche al sud. Mi auguro che anche altri istituti di credito prendano ad esempio il gruppo ?Unicredit ed investano al sud e non soltanto nel nord dell’Italia, anche perché queste assunzioni attingono in parte al Foc (fondo per l’occupazione) che è alimentato con i sacrifici di tutti i lavoratori del settore senza differenziazione geografica".