Assoimpresa Sicilia, nasce la Federazione italiana wellness: Ivan Rossi presidente

Anno nuovo e nuova federazione affiliata ad Assoimpresa. Nasce, infatti, Fiwell Assoimpresa Sicilia, federazione italiana Wellness. La nuova tessera del mosaico di Assoimpresa include tanti operatori del mondo della bellezza, che in Italia tra parrucchieri ed estetiste, conta circa 250.000 professionisti che svolgono un ruolo sociale di notevole rilievo. Eletto come presidente di Fiwell Assoimpresa Sicilia, Ivan Rossi.

La Giunta è completata dai vicepresidenti Giulio Caccamo e Giuseppe Mancuso. Poi in giunta anche Giovanna Purpura, Giusy Vitale, Francesca Lecce (Massimo Galbo) e Giusto Catania. I consiglieri invece sono: Rosaria Mannalà, Gaetano Pardo, Tommaso Benvenuti, Fabrizio Di Ganci, Gaetano Macaluso, Salvatore Vinciguerra e Giovanni Cucchiara. In occasione dell’assemblea elettiva che si è svolta da remoto, erano presenti anche il presidente di Sicindustria Alessandro Albanese, l’assessore alle Attività produttive del Comune Leopoldo Piampiano, il presidente nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi, i vicepresidenti Vito Minacapelli e Aida Faraone, i consiglieri di giunta nazionale Alfio Zambito e Luigi Spanò , i consiglieri regionali Maurizio Savarese, Danilo Sciarrino, Giacomo Siragusa, Marco Di Giovanni, Nunzio Zarcone e Maurizio Santodonato.

Soddisfatto ed entusiasta il presidente di Fiwell Assoimpresa Sicilia Ivan Rossi: “Sono onorato e grato della fiducia dell’assemblea che mi ha eletto presidente all’unanimità – dice Rossi - la nostra federazione si batterà anche a livello istituzionale per dare maggior peso e considerazione al mondo della bellezza che in Italia tra parrucchieri ed estetiste conta circa 250.000 operatori che svolgono un ruolo sociale di notevole rilievo, ma purtroppo in un mercato che presenta molte criticità: abusivismo, concorrenza sleale, contratti di lavoro non adeguati, obblighi e normative fiscali insostenibili. Abbiamo, altresì definito, forti dell’esperienza pluriennale dei componenti della nostra giunta, un programma di servizi legato alla formazione specifica di queste attività volto ad accrescere sempre più le competenze e la professionalità per offrire servizi sempre più performanti a soddisfare le esigenze sempre crescenti del mercato. La bellezza salverà il mondo e i creatori della bellezza vanno salvaguardati”.

"La nascita di una federazione rappresenta un evento importante per la nostra Associazione – dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi - soprattutto in un periodo così difficile per le imprese Italiane. Attraverso Assoimpresa, Fiwell erogherà ai propri iscritti una vasta gamma di servizi altamente innovativi e una rappresentanza politico sindacale all'altezza delle aspettative”.

L'assessore Leopoldo Piampiano ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale, manifestando "apprezzamento nei confronti di Assoimpresa per il proficuo confronto e il costante contributo che garantisce nell'interlocuzione con l'assessorato alle attività economiche. Al neo presidente della federazione è stato rivolto un cordiale augurio di buon lavoro, ribadendo la piena disponibilità nell'affrontare le questioni legate alla categoria degli operatori commerciali rappresentati".