Elezioni a Palermo 2022, risultati sindaco e Comune: notizie e aggiornamenti in diretta

"Nelle grandi città come Palermo abbiamo scelto la strada più difficile per le amministrative: fare un terzo polo lontano da populisti e sovranisti. In tutte e quattro le città i nostri candidati hanno ottenuto secondo gli exit poll ottimi risultati". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. "Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale di Roma: esiste un'area di riformismo pragmatico, lontana dai due poli, forte e in crescita. Questa è l'unica vera novità politica di queste elezioni comunali. Avanti!", prosegue il leader di Azione.

"Aggiungo solo una riflessione. I Palermitani hanno scelto di farsi governare da Dell'Utri e Cuffaro e un quarto dei cittadini di Parma ha votato una persona che ha patteggiato per corruzione e concussione. Facciamo che poi non diciamo che è colpa della politica ma di chi la vota?", scrive ancora Calenda.