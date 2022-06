Nuovo consiglio comunale, gli eletti sicuri e i testa a testa all'ultimo voto: tutti i nomi

Lotta all'ultimo voto per entrare in Consiglio comunale. Dopo lo spoglio di 528 sezioni su 600, ecco i nomi dei candidati sicuramente eletti e quelli che in emozionanti "testa a testa" si giocano l'accesso a Sala delle Lapidi.

Ma andiamo con ordine, iniziando dai 24 posti in Consiglio appannaggio delle liste di centrodestra che hanno trascinato alla vittoria Roberto Lagalla, nuovo sindaco di Palermo dopo gli ultimi dieci anni di Leoluca Orlando.

Forza Italia, che si avvia a conquistare sette seggi, ha già sei certezze. In cima alle preferenze c'è Ottavio Zacco, seguito da Caterina Meli, Giovanni Inzerillo (detto Gianluca), Giulio Tantillo, Natale Puma e Leopoldo Piampiano. Eccetto Puma (candidato di Mineo, Franco e Andrea), che proviene dalla settima circoscrizione, tutti gli altri hanno già un'esperienza collaudata come consiglieri comunali. Tantillo, veterano di Sala delle Lapidi, raggiunge addirittura il traguardo della quinta consiliatura consecutiva: un record. Il settimo seggio è una corsa a due fra Pasquale Terrani (fratello dell'ex consigliere Sandro) e Rosi Pennino, ex moglie di Davide Faraone, entrata in Forza Italia in quota Miccichè. Tra Terrani e Pennino, al momento, c'è uno scarto di 14 voti.

In Fratelli d'Italia, come da previsioni della vigilia, fanno incetta di voti Francesco Paolo Scarpinato e Giuseppe Milazzo. Per il primo si tratta di una riconferma (la terza a Sala delle Lapidi), per il secondo (europarlamentare in carica, finito nella lista degli impresentabili della commissione nazionale Antimafia) di un ritorno. Entrano in consiglio anche Antonio Rini, già sindaco di Ventimiglia di Sicilia e fratello di Claudia (eletta nella scorsa consiliatura con una lista in appoggio a Leoluca Orlando); Germana Canzoneri, Tiziana D'Alessandro. Il sesto posto è conteso da Fabrizio Ferrara e Teresa Leto, attualmente separati da 17 voti. E' fuori Mimmo Russo, un altro veterano del Consiglio.

Conquistano uno spazio importante anche gli uomini di Davide Faraone inseriti nella lista civica Lavoriamo per Palermo-Lagalla sindaco, proiettata verso i cinque seggi. Primo in termini di preferenze Dario Chinnici, che si guadagna la riconferma in Consiglio. Tra i civici spicca poi Giuseppe Mancuso, mentre gli altri renziani che ottengono i galloni di consigliere sono Giovanna Rappa e Salvo Alotta (già vicepresidente di Sala delle Lapidi). L'ultimo posto è in bilico tra Luisa La Colla e Carlo Di Pisa (separati da una manciata di voti).

Salvo Imperiale compie il salto dalla prima circoscrizione al Consiglio con la lista della Dc Nuova di Totò Cuffaro. Il secondo seggio è appannaggio di Domenico Bonanno, già coordinatore cittadino di Diventerà Bellissima. Terzo posto in ballo fra Giuseppe La Vardera e Viviana Raja.

Deludono un po' le performance della lista Prima l'Italia. I leghisti viaggiano verso i tre seggi: Sabrina Figuccia fa incetta di preferenze, seguita da Marianna Caronia (per entrambe si tratta di una riconferma in Consiglio). Il terzo seggio se lo stanno contendendo Alessandro Anello e Salvatore Di Maggio. Igor Gelarda, capogruppo uscente, è fuori.

Per quanto riguarda i 16 posti che vanno all'opposizione, c'è il Pd in testa per numero di consiglieri eletti (5). A comunciare dal deputato nazionale Carmelo Miceli, il più votato della lista dem. A seguire Teresa Piccione (per lei è un ritorno a Sala delle Lapidi dopo la consiliatura 2012-2017); Rosario Arcoleo, capogruppo uscente riconfermato in Consiglio (molto vicino all'onorevole Antonello Cracolici); Giuseppe Lupo, attuale capogruppo all'Ars del Pd (finito nella lista degli degli impresentabili della commissione nazionale Antimafia); Fabio Giambrone, vicesindaco uscente e fedelissimo del sindaco emerito Leoluca Orlando.

Due conferme e una novità nel Movimento 5 Stelle: Antonino Randazzo e Concetta Amella fanno il bis a Sala delle Lapidi, dove entra anche Giuseppe Miceli in quota pentastellati. Accede in Consiglio anche Franco Miceli, come candidato sindaco secondo per voti. La sua lista, Progetto Palermo, supera lo sbarramento e si avvia ad eleggere tre consiglieri: Valentina Chinnici e Massimo Giaconia (già consiglieri nell'ultimo quinquennio) e Mariangela Di Gangi, storica (nonostante la giovane età) attivista di sinistra che si è sfilata nella corsa a sindaco per sostenere Miceli.

Dulcis in fundo il boom della lista Azione-Più Europa, che prende quattro consiglieri. Il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli risulta il più votato della lista, alle sue spalle tre nomi noti della politica cittadina, nonché consiglieri uscenti: l'avvocato Leonardo Canto e la coppia di Oso (gruppo federato ad Azione e Più Europa) formata da Giulia Argiroffi e Ugo Forello, entrambi ex M5S.