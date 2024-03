Romano: "Lampioni nascosti dagli alberi, illuminazione scarsa in via Palmerino"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A che servono i lampioni se sono nascosti dagli alberi?". A domandarlo è Nicolò Romano, presidente del comitato civico Cambiamo la nostra città, che interviene dopo le segnalazioni dei residenti di via Palmerino, che "giornalmente rischiano di essere investiti per la scarsa visibilità dovuta alla presenza di molti alberi non potati".

"Si tratta - aggiunge Romano - di una strada molto trafficata, dove ci sono tantissime attività commerciali. Asupico che sì prendano dei provvedimenti, e molto in fretta, prima che ci scappi il morto. Trovo assurdo che nessuno in tutti questi anni abbia mandato una richiesta al Comune per la potatura degli alberi. Manderò una nota ufficiale al settore Ville e giardini e con la massima urgenza".