VIDEO | Covid, al via i vaccini con i medici di famiglia: "Con noi minori attese e pazienti più sicuri"

Medici di famiglia in campo contro il Covid. Le prime somministrazioni sono partite venerdì scorso mentre oggi sono stati tre gli operatori sanitari che hanno prestato servizio a Villa delle Ginestre, per un totale di circa 40 sieri inoculati. I medici di base che hanno dato la loro disponibilità al vaccino sono 559 nel palermitano - tra chi lo farà in studio e chi nelle strutture messe a disposizione dall'Asp - ma il sistema è ancora in fase di rodaggio.

Il dottor Giuseppe Centineo, uno dei medici di medicina generale presenti negli spazi di via Castellana: "Non una scelta ma un obbligo morale. Per ora un evento occasionale che poi sarà strutturato in modo più organizzato. Risposta entusiastica, i pazienti si sentono accarezzati da noi". A vaccinarsi anche l'ex sindaco Manlio Orobello, al vertice dell'amministrazione nel 1992: "Il mio dottore mi ha salvato la vita 2 volte. Lo avrei fatto lo stesso ma così ho molta più fiducia"