Uil Sicilia e Area Vasta, Lionti eletta segretario generale: “Ci saremo guidando il cambiamento”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A conclusione del primo congresso regionale della Uil Sicilia e Area Vasta, Luisella Lionti è stata eletta all’unanimità al vertice del sindacato. Nata a Caltanissetta, ma cresciuta a Palermo, è sposata e mamma di due figli. Laureata in Scienze politiche e Giurisprudenza, in distacco dalla Corte d’Appello di Palermo, è stata segretario Organizzativo della Uil Sicilia con delega alle Pari Opportunità. Da dicembre 2021 è il nuovo segretario generale della Uil Sicilia e Area Vasta.

“La Uil, il sindacato in persona, continua a essere riferimento per tantissime lavoratrici e lavoratori - afferma Lionti -. Lo dimostra anche un percorso congressuale impegnativo fatto di ascolto, confronto, proposte per dare risposte alle persone e ai lavoratori. Noi ci siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo guidando il cambiamento”. La nuova segreteria è composta da Giuseppe Raimondi, Ignazio Baudo, Giovanni D’Avola, Ninetta Siragusa, Mario La Rosa, Salvatore Guttilla e Vincenzo Migliore. Al congresso hanno partecipato 227 delegate e delegati in rappresentanza di oltre 210 mila iscritti all’organizzazione sindacale.