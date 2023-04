Udu Palermo: "Anche quest'anno chiediamo il superamento del numero chiuso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi si svolgeranno a UniPa i test d'accesso per i corsi di laurea a numero chiuso locale e per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia (LM-41) , Medicina e Chirurgia–MedIT–Indirizzo Tecnologico (LM-41) e Odontoiatria e protesi dentaria "Chiediamo il superamento del numero chiuso, a favore di un modello maggiormente inclusivo. - dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore di Ateneo dell'Udu Palermo - Sappiamo che pur non essendo possibile superare immediatamente il numero programmato, serve un percorso basato su investimenti in spazi, diritto allo studio e Aziende Ospedaliere Universitarie integrate, oltre ad adattare le strutture ospedaliere secondarie alla ricezione e alla formazione dei tirocinanti".

"Il passaggio dal vecchio sistema di test per Medicina e Chirurgia ai Tolc-Med non è per niente un passo avanti verso l'apertura del numero chiuso - dichiara Noemi Cottone, Vice Coordinatrice dell'Udu Palermo. Alcuni aspetti dei Tolc-Med hanno soltanto complicato lo svolgimento del test. Un esempio, è il calcolo del punteggio: non ha senso che dopo lo svolgimento del test venga generato un differente coefficiente di difficoltà individuale che influirà sul risultato finale. Si tratta di una valutazione statistica aleatoria. Oltre ciò, la previsione della seconda sessione di test, sicuramente positiva, tradisce un'assoluta disorganizzazione essendo stata prevista per il periodo dal 15 al 25 luglio, a ridosso degli esami di maturità":

"Come Udu Palermo - dichiara Irene Ferrara, Senatrice Accademica di UniPa- chiediamo alla governance di continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni, di rendere sempre più corsi di laurea a numero aperto, superando questa barriera di accesso al Diritto allo Studio. In primis, lo chiediamo per quei corsi di laurea nei quali ci sono meno iscritti al test che posti disponibili, un numero chiuso farlocco che fa spendere solo soldi agli studenti e studentesse e alle loro famiglie".