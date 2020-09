VIDEO | Test sierologici all'alberghiero: "C'è ancora un po' di caos, vedremo col rientro dei ragazzi..."

Il camper dell'Asp al Pietro Piazza (ma anche al liceo Garibaldi) per facilitare le attività di screening per il rientro in classe. All'istituto professionale di corso dei Mille 120 i test effettuati su docenti e personale. Sollievo tra gli intervistati appresa la negatività degli esami. "Siamo in 2500, ma stiamo cercando di scaglionare gli ingressi per rendere il rientro sicuro"