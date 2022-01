Termini Imerese, assessore e volontari della Protezione civile aggrediti al drive in per i tamponi

L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Termini Imerese, Gaetano Castellana, e i volontari della Protezione Civile "Gli Angeli" sono stati aggrediti ieri mentre provavano a garantire il buon andamento dello screening di massa, effettuato dall’Asp nella zona del lungomare.

Lo rende noto il sindaco di Termini, sindaco Maria Terranova, con un post su Facebook in cui stigmatizza quanto accaduto. "Purtroppo - scrive il primo cittadino - non ci sono bandi da vincere o milioni che possono bastare per debellare l’inciviltà di qualcuno. Ovviamente noi non arretriamo di un centimetro. Chi ama Termini Imerese collabora. Non aggredisce".