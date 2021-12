La Dea bendata bacia Bagheria, vinti quasi 70 mila euro al Superenalotto

Vinti quasi 70 mila euro a Bagheria. La fortuna ha baciato un cittadino bagherese che ha centrato un cinque al Superenalotto con una giocata convalidata dalla ricevitoria Gagliano di via Città di Palermo. La combinazione vincente è stata 30, 49, 61, 62, 79, 87, J 63, SS 48. Nessuno però si è aggiudicato il 6 e dunque la somma in palio per il jackpot raggiunge la cifra astronomica di 129,4 milioni di euro. Nell’ultimo concorso Superenalotto SuperStar sono state assegnate in tutto 357.823 vincite. L’ultimo 6, con un jackpot da 156 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 22 maggio Montappone, in provincia di Fermo.