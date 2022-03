Suicidi in carcere, annullato per il maltempo il sit in davanti all'Ucciardone

A causa del maltempo è stato annullato il sit in davanti all'Ucciardone in memoria dei due ragazzi morti suicidi recentemente nelle carceri di Palermo e Catania ma si terrà, sempre alle 19, una fiaccolata presso la Fon­de­ria Ore­tea, in piaz­za Fon­de­ria. L'evento, dal titolo "La Luce della Speranza", organizzato dalla responsabile regionale del dipartimento Diritti umani con delega Art 3-27 della costituzione della Democrazia Cristiana Nuova, insieme al responsabile regionale del Dipartimento Legalità e Antimafia della Dc Nuova.

All'iniziativa, prenderanno parte, tra gli altri, il commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova, Totò Cuffaro, il segretario dell'Ong Nessuno Tocchi Caino, l'onorevole Sergio D'Elia e i membri del consiglio direttivo Sabrina Renna, Donatella Corleo e Antonio Coniglio.