VIDEO | Gli studenti in piazza per il ddl Zan: "Tra poco potremo votare, vogliamo cambiare questo paese"

In centinaia, dopo un corteo partito a piazza Verdi, si sono ritrovati in piazza Pretoria davanti al Comune per raccontare le loro storie e dire "no a uno Stato che non tutela le minoranze". Il racconto di una alunna del liceo Margherita: "Vivo a Monreale, mi insultano e mi chiamano lesbica solo perché mi vesto in un certo modo..."