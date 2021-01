Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Tamponi salivari, al via da Palermo la sperimentazione: "Nel giro di mezzora test più attendibili"

Ideato dall'azienda Stark del Principato di Monaco, il progetto è in fase di prova alla Fiera del Mediterraneo, unica struttura in tutta Italia. Grazie a un processo che esamina le cellule, si potrebbero avere risultati più precisi dei test molecolari ma in tempi paragonabili a quelli antigenici (31 minuti)