"Aiuto, hanno sparato": carabinieri intervengono allo Zen

I residenti hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito esplodere alcuni colpi di pistola che hanno provocato il fuggifuggi in zona. Al loro arrivo però i militari non avrebbero trovato bossoli né altro. Controlli negli ospedali per verificare la presenza di pazienti con ferite compatibili con un'arma da fuoco