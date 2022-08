Sostenibilità, Acqua Geraci certifica il proprio sistema di gestione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Acqua Geraci ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione della Sostenibilità in conformità all'ESG-SDGs Rating 2022© ottenendo la valutazione AA-. La valutazione, effettuata da Certication Milano, attesta che Acqua Geraci è classificabile come azienda con strutturato percorso verso la Sostenibilità avendo raggiunto sei obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs): Salute e Benessere, Acqua pulita e igiene, Energia pulita e accessibile, Industria innovazione ed infrastrutture, Consumo e produzione responsabili, La vita sulla terra. I criteri ESG permettono di stilare un rating che di fatto classifica le aziende in base alla loro conformità riferita a quegli standard considerati imprescindibili per uno sviluppo sostenibile.

I rating ESG (Environmental, Social, Governance) sono significativi in quanto il corso dell'economia si è dimostrato essere decisamente influenzato da fattori extra finanziari e quindi la visione programmatica e decisionale deve avere strumenti che consentano il monitoraggio di questi aspetti. In particolare, Environmental riguarda l’impatto su ambiente e territorio; Social comprende tutte le iniziative con un impatto sociale e Governance riguarda aspetti più interni all’azienda e alla sua amministrazione. I temi ESG originano dalla GRI (Global Reporting Initiative) fondata a Boston nel 1997 dopo proteste seguite a danni ambientali, il cui obiettivo già nella fase Iniziale era di sviluppare indicazioni specifiche e linee guida per la redazione di Report che riguardassero i comportamenti ambientali delle aziende. Successivamente questi strumenti hanno incluso questioni sociali, economiche e di governance. Negli ultimi anni i temi Ambientali Sociali e di Governance sono diventati sempre più rilevanti.

Nel 2015 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile creati per gestire le sfide climatiche e di giustizia sociale che stiamo affrontando e per aiutare a ottenere soluzioni misurabili. Gli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) rappresentano una tabella di marcia per l'azione collettiva e creano una visione verso un futuro sostenibile entro il 2030. Acquisire un Sistema di Gestione per la Sostenibilità consente di avere gli strumenti di monitoraggio, pianificazione, verifica del proprio operato per partecipare a questa azione. Acqua Geraci è una azienda con Sistema di Gestione per l'Ambiente certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 segnalandosi in quest’ultimo Sistema tra i pionieri (emissione primo certificato: 1998).