Sferracavallo sarà inserito nel registro dei borghi marinari

Sferracavallo sarà inserito nel “Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari”, un’iniziativa sotto l’egida dell’Unesco finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Ad annunciarlo sono Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune e del presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore.

Obiettivo? Identificare, documentare e classificare i saperi e le conoscenze del patrimonio culturale, "per una loro adeguata salvaguardia dal rischio di estinzione finalizzato ad una corretta valorizzazione e promozione a favore della filiera ittica di matrice mediterranea".

"Siamo certi - dicono in coro Figuccia e Fiore - che l’inserimento contribuirà in misura ragguardevole al miglioramento della qualità di vita delle comunità dei nostri borghi marinari e alla valorizzazione del territorio, nonché allo sviluppo del turismo sociale, sostenibile ed esperienziale. E’ un ulteriore tassello, quindi, che avrà anche lo scopo di far arrivare il maggior numero di visitatori a Palermo, una delle poche città al mondo che può contare su siti così importanti come Mondello da un lato e Sferracavallo dall’altro”.

“L’inserimento di Sferracavallo – dice poi Giuseppe Fiore - nel Registro potrà contribuire alla conservazione del patrimonio correlato alla pesca e al mare e preservare il suo inestimabile patrimonio ambientale per le nuove generazioni. Inoltre, il turismo è un ottimo volano di sviluppo per il nostro territorio anche in termini occupazionali e di coesione sociale”.