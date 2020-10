Mercatini di Lercara e Prizzi al setaccio: sequestrati 100 prodotti con marchio Dottor Scholl's contraffatto

Circa 100 prodotti con marchio Dottor Scholl's contraffatto sono stati sequestrati dai finanzieri della tenenza di Corleone (Palermo) nel corso di una serie di controlli effettuati sui mercatini rionali di Lercara Friddi e Prizzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La merce è stata sequestrata e tre commercianti sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. I primi due interventi sono stati eseguiti nei mercatini di Lercara Friddi e Prizzi dove due venditori ambulanti a posto fisso vendevano prodotti per la cura della persona con il marchio Scholl's palesemente contraffatto. Stessa situazione in un emporio gestito da un cinese a Lercara Friddi: anche in questo caso il titolare dell'attività non è stato in grado di esibire la documentazione idonea a dimostrare la lecita provenienza della merce.