Nuovo attacco alla Cgil, la sede regionale di via Bernabei imbrattata con scritte "no vax"

Nuovo atto di vandalismo contro una sede della Cgil in Sicilia. Imbrattata di vernice rossa con scritte offensive e un simbolo riconducibile ai "no vax" la sede regionale del sindacato di via Bernabei, a Palermo. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine. Nella notte tra l'11 e il 12 agosto un episodio analogo si era verificato nella sede della Cgil Catania, imbrattata con delle W cerchiate di rosso e la scritta 'Sindacati nazisti'.

"Sono segnali intimidatori - dice una nota della Cgil - di cui occorre individuare i responsabili". "E' evidente - sottolinea il segretario generale siciliano, Alfio Mannino - che non si tratta di episodi isolati, ma che dietro c'è una regia precisa contro le organizzazioni democratiche e una strategia oscurantista il cui primo atto è stato l'attacco alla Cgil nazionale". Mannino poi aggiunge: "Occorre dunque andare alla radice, individuare i responsabili, per bloccare questi attacchi. Dire che sono inutili, perché non ci intimidiscono - conclude Mannino - non significa che vanno sottovalutati. Tutt'altro, vanno stoppati".

E al sindacato arriva la solidarietà del sindaco Roberto Lagalla: “Le scritte offensive sui muri della sede regionale della Cgil rappresentano uno sfregio contro le organizzazioni democratiche - dice Lagalla - e occorre individuare i responsabili perché queste intimidazioni non sono più episodi isolati. Alla Cgil e ai suoi rappresentanti esprimo la mia vicinanza e solidarietà”.

Fonte: Dire