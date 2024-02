Scuola elementare La Fata di Partinico: compagni si rivedono dopo 40 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quaranta anni dopo si sono rivisti attorno ad un tavolo gli ex compagni della scuola elementare La Fata di Partinico. Attraverso i Social hanno riallacciato i contatti e si sono dati appuntamento a casa dell’amata maestra NICOLETTI, una sorprsa per la Maestra dove ha trascorso ricordi passati scolastici e potuto rivedere i Suoi alunni che ha istruito con tanta diligenza e affetto, impegno che oggi hanno dato il loro risultati visto il legame che è riuscita a infondere in Ragazzi che alla distanza di 40 anni ancora oggi nutrono affetto per la loro Maestra. I compagni, oggi tutti adulti con famiglie e una vita professionale, si erano lasciati con il completamento del ciclo delle elementari nel 1978-1983. In molti avevano oramai perso i contatti, si erano persi del tutto di vista. Poi piano piano grazie all’aiuto dei social e con il passaparola si è riusciti a ricontattare tutti, uno ad uno, per organizzare la rimpatriata. Oggi la comitiva rimane in contatti tramite CHAT denominata "Brigata Nicoletti", e saltuariamente si incontrano in rimpatriate per ricordare e discutere della loro Scuola e metodo di Istruzione basata su dei Valori umani che forse oggi purtroppo NON esiste piu'