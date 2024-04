"Stipendi in ritardo, mai successo in 70 anni": annunciato sciopero all'Irca

I dipendenti di Irca, nato dalla fusione di Crias e Ircac, sciopereranno martedì 9 aprile e terranno una manifestazione davanti a Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, a partire dalle 10. La protesta è organizzata dai sindacati di categoria Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin, Ugl credito.

In una nota inviata al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, i sindacati contestano "i ritardi nell’erogazione degli stipendi, cosa mai avvenuta in 70 anni”. E criticano il consiglio di amministrazione dell’istituto regionale per il credito alle imprese che "in 15 mesi - scrivono - si è contraddistinto per il far nulla, non riuscendo neanche ad ottemperare alla ordinaria gestione degli enti con l’aggravante della elusione delle relazioni industriali".

Scrivono ancora i sindacati: "Si continua ad assistere all’imbarazzante valzer di direttori generali facenti funzioni, per manifesta incapacità nel riuscire a deliberare un bando per l’assunzione in servizio del vertice amministrativo di ruolo. Non vi è traccia del piano industriale, fondamentale per la nascita di Irca, del recepimento del nuovo Ccnl di settore del novembre 2023, del regolamento organico dei dipendenti, del nuovo sistema informatico".

Altre questioni messe in rilievo dai sindacati sono "la carenza di personale e il mancato riconoscimento a tutti i dipendenti di Irca del trattamento economico e giuridico previsto dall'ultimo contratto nazionale di lavoro firmato con l’Abi". Al governo regionale i sindacati chiedono di intervenire sul cda per risolvere i problemi aperti.