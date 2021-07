Si sente male mentre raccoglie l’origano, 52enne soccorso con l'elicottero sulle Madonie

Aveva raggiunto insieme ad alcuni amici una zona impervia vicino al santuario Madonna dell’Alto, nella zona di Castellana Sicula, per raccogliere dell’origano. Poi sono iniziati i forti capogiri, il senso di spossatezza e i conati di vomito. Un uomo di 52 anni è stato soccorso oggi dopo l’allarme lanciato da alcuni amici che si trovavano con lui sulle Madonie, ad un’altitudine di circa 1.700 metri.

La centrale operativa del Corpo forestale ha attivato il dispositivo di salvataaggio alle 13. I tecnici hanno raggiunto il punto indicato per soccorrere il 52enne e stabilizzarlo in attesa dell’arrivo di un mezzo aereo. Poco dopo è arrivato l'elicottero dell’aeronautica. Il velivolo decollato da Birgi ha fatto tappa a Boccadifalco per prelevare due tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino e farli sbarcare a poche decine di metri dall’uomo.

A quel punto il 52enne è stato imbracato col triangolo di evacuazione e issato a bordo con il verricello. L'uomo è stato poi portato nella piazzola dell'ospedale di Petralia Sottana dove c’era il personale del 118 ad attenderlo con un'ambulanza. L'intera operazione è stata supportata dagli uomini del Distaccamento di Petralia Sottana del Corpo Forestale.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è possibile chiedere l’intervento - tramite il numero unico di emergenza 112, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Gli addetti del numero unico trasferiranno la chiamata di soccorso alla centrale operativa 118 che a sua volta quale provvederà ad allertare il Sass.