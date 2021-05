VIDEO | Sale bingo chiuse da sette mesi, il dolore di una lavoratrice: "Io con la sclerosi multipla, sfrattata da casa"

Antonella è mamma di due bimbe e a causa del fermo del suo settore non riesce a pagare l'affitto così presto finirà in strada. Roberta e suo marito fanno lo stesso lavoro, hanno 3 figli e devono chiedere aiuto a genitori e amici per andare avanti. Il grido di rabbia dei lavoratori in sit in davanti alla Prefettura