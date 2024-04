Intimidazione all'assessore Forzinetti: "Rotto il vetro della sua auto per la quarta volta"

Nuovo atto intimidatorio nei confronti dell'assessore alla Attività produttive del Comune, Giuliano Forzinetti. Per la quarta volta qualcuno ha rotto un vetro dell'auto parcheggiata sotto la propria abitazione, senza sottrarre nulla dall'abitacolo. L'assessore Forzinetti ha presentato formale denuncia alle forze dell'ordine.

"Si tratta di gesti vili e spregevoli che non intimidiranno chi, come il nostro Giuliano, opera ogni giorno con professionalità, passione e lealtà per il bene della cittadinanza - dichiara Giorgio Cipolla, segretario cittadino della Democrazia Cristiana a Palermo -. La Dc esprime profondo sdegno per quanto accaduto e manifesta solidarietà e rinnovata stima per l’assessore Forzinetti che con determinazione porta avanti il suo impegno sul campo, garantendo il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di legge a tutela della collettività".