Era scomparso da 3 giorni, poliziotti lo trovano su un treno proveniente dall’aeroporto

Lo hanno trovato mentre era in evidente stato confusionale a bordo di un treno proveniente dall’aeroporto di Punta Raisi. Sospiro di sollievo per un uomo di 66 anni che è stato rintracciato dagli agenti della polizia ferroviaria. Preoccupati per la prolungata assenza da casa, i suoi familiari avevano presentato denuncia di scomparsa tre giorni prima.

I poliziotti, dopo aver preso accordi con i familiari, residenti nel nord Italia, hanno accompagnato il sessantaseienne in aeroporto, fino al gate del primo volo utile per assicurarsi che l'uomo facesse rientro a casa.