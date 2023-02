VIDEO | Rap, Caruso annuncia: "In arrivo 280 mezzi, non lasceremo la città con la 'munnizza'"

Così l'amministratore unico dell'ex municipalizzata in occasione dell'avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel mercato rionale di viale Campania. La prima fornitura avverrà entro maggio nell'ambito dei finanziamenti del Pon Metro. "Bellolampo? Sono in continuo contatto con Regione e Comune ma non sono un immobiliare"